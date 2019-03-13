За два месяца текущего года на территории Гомельской области на пешеходных переходах произошло 17 ДТП

На территории Гомельской области остается сложной обстановка, связанная с наездами на пешеходов на пешеходных переходах, особенно в темное время суток. За два первых месяца 2019 в Гомельской области произошло 17 такого рода ДТП, в которых 18 человек получили травмы различной степени тяжести. Одна из основных причин таких происшествий – водители не предоставили преимущество пешеходам в установленных для этого местах. За нарушение данного требования ПДД в январе-феврале госавтоинспекторы привлекли к ответственности более 3000 водителей. К слову, за такого рода правонарушение предусмотрен штраф от 1 до 5 базовых величин, за повторное в течение года – от 2 до 8. Госавтоинспекция напоминает водителям, пешеходный переход – это единственная возможность детям и взрослым безопасно пересечь проезжую часть и просит уважительно относиться к правам пешеходов.