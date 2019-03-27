Юные, обаятельные, талантливые. В развлекательном центре «Спутник» выбрали «Мини-мисс» и «Мини-мистера» «Алексис». Корпоративный конкурс среди танцоров и вокалистов творческих студий прошел во второй раз. За главные титулы боролись пять красивых маленьких леди и пять стильных джентльменов в возрасте от 6 до 10 лет. Хотя, на самом деле, участников проекта было гораздо больше: ведь за каждым финалистом стояла даже не группа, а целая армия поддержки.

За детской непосредственностью Лизы и других юных конкурсантов скрываются несколько недель упорной подготовки. Танцы, дефиле, костюмы, репетиции, интернет-голосование. Все это превратило команду «Алексис» в настоящую дружную семью.

Задачу перед жюри организаторы поставили сложную. Выбрать самого талантливого, артистичного и харизматичного, со стороны казалось, практически невозможно.

Уровень напряжения среди болельщиков и, в первую очередь, родителей, был действительно высок. Каждый болел за свою маленькую «звездочку». А вот конкурсанты в море всеобщего внимания чувствовали себя вполне уверенно. Танцевали, пели, дефилировали, отвечали на каверзные вопросы ведущего, рассказывали о своих увлечениях.

По количеству увлечений, уровню подготовки и градусу личного обаяния маленькие участники могли бы дать фору большинству взрослых. По результатам всех конкурсных испытаний каждый получил свой титул и подарки. Мини-мисс Алексис стала Дарья Пранюк. А мини-мистером – Дмитрий Прокопенко.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ