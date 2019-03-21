Хищение топлива

За одну неделю в Мозырском районе задержаны несколько человек, которые похищали со своих предприятий биотопливо. Содержимое канистр возвращено законным владельцам, а водители попали под санкции законодательства.

Криминальный дуэт был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в деревне ТворичевкаМозырского района. Водитель и механизатор сельскохозяйственного предприятия поровну разделили между собой количества дизтоплива, обнаруженного в автомобиле. Как оказалось, все 80 литров были слиты с техники, на которой задержанные и работали.Подобные случаи, к сожалению, не единичны. 12 марта на хищении топлива попался водитель одного из предприятий нефтехимического комплекса. Его в промзоне задержали сотрудники Департамента охраны.В борьбе с кражами горючего все средства хороши. Давно существует практика, когда на сельхозпредприятиях дизель специально окрашивают. В розницу цветное топливо не продается, потому если его обнаружат в баке личного транспорта или в канистрах – это прямое свидетельство хищения. Виновных, как правило, наказывают штрафами. Плюс пятно об административном правонарушении на репутации. Дальнейшую карьерную судьбу каждого, кто идет на воровство топлива, уже решают по месту работы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ