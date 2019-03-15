Вручение памятных Конституций в Лицейской республике

Участниками важного события утром 15 марта стали граждане Лицейской республики. В день, когда основному законы страны исполнилось 25 лет, сознательным и активным старшеклассникам вручили памятные Конституции от депутатского корпуса.

15 марта в Беларуси отмечают один из главных государственных праздников – День Конституции. Один из самых молодых депутатов Мозырского района Дарья Грамович утро этого дня провела в своей альма-матер. Спустя несколько лет выпускница областного лицея в родное учреждение образования вернулась уже в статусе официального лица и с важной миссией: вручить старшеклассникам профильных правоведческих классов памятные Конституции от отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.Знание законных прав и обязанностей для каждого лицеиста – не просто формальность. Здесь, как и во многих школах, гимназиях, есть система ученического самоуправления. Но носит она название Лицейской республики. Все по-настоящему: предвыборная кампания, день выборов, активная работа правления республики с ее гражданами.Руководство Мозырского областного лицея отмечает, такая форма работы с учащимися действительно дает свои результаты. Ровно четверть века Конституция Беларуси служит правовой опорой независимости, гарантом прав и свобод граждан. Для граждан Лицейской республики День Конституции запомнился тем самым особым настроением, которое дарит осознание причастности к важному и очень интересному моменту.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ