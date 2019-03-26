Въезд запрещен, но шлагбаум – не помеха.Нарушители в заказнике «Мозырские овраги»

Заказник «Мозырские овраги»–уникальное природное место, где можно встретить практически все породы распространенных в Беларуси деревьев. Официально передвигаться по его территории можно только пешком. Однако находятся наглые водители, которым помехой не становится даже шлагбаум. Любительское видео одного из таких «заездов» оказалось в распоряжении наших корреспондентов.

Шлагбаум возле асфальтированного спуска в государственный заказник «Мозырские овраги», казалось бы, — лучшее напоминание того, что въезд сюда транспортным средствам запрещен. Однако, находятся те водители, которым, как героям известной поговорки, «закон не писан». Эти кадры сняты воскресным вечером. Водитель черного внедорожника нагло игнорирует запрещающие знаки и пытается по газону спуститься в заказник. Поездка прервалась после замечания случайных свидетелей. Они же вызвали ГАИ.

Дерзкий водитель и его пассажир уехали до приезда инспекторов ГАИ. Но уйти от ответственности перед законодательством вряд ли, удастся.В Мозырском опытном лесхозе рассказывают, нарушителей правил посещения заказника ловят периодически. Причем, проехать пытаются не только на машинах, но и на квадроциклах. И за это тоже можно получить крупный штраф.

На экскурсии в заказник «Мозырские овраги» часто привозят школьников. Уникальной природной красотой здесь наслаждаются родители с детьми, пенсионеры, туристы, в том числе, и иностранные. Для приезжающих на автомобиле специально оборудована стоянка. О том, что въезд строго запрещен, предупреждают специальные знаки. Не заметить текст крупный шрифт текста невозможно.Сегодня на Мозырщин активный период сбора березового сока. Вот-вот стартуют сезоны шашлыков, отдыха у воды и грибной охоты. Отправляясь на природу, будьте внимательны. Уточняйте, где, когда и какие природные территории открыты для свободного посещения. И помните, незнание закона не освобождает вас от ответственности.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ