«Весна в стиле хэнд-мейд». Встреча в библиотеке микрорайона «Молодежный»

Городская библиотека микрорайона «Молодежный» уже на протяжении нескольких лет реализует проект «Щедра талантами родная сторона». В рамках него школьники получают возможность встретиться и познакомиться с незаурядными мозырянами, ставшими известными благодаря своему таланту. В этот раз героиней проекта стала ремесленница Варвара Можар, которая представила выставку своих изделий под названием «Весна в стиле хэнд-мейд».

Ремесленничество сейчас на пике популярности. Штучный индивидуальный товар ценится гораздо выше конвейерного. Мозырянка Варвара Можар, как говорится, в тренде. В ее руках самоцветы, бисер и даже простые пуговицы превращаются в дизайнерские вещи. Поэтому школьникам, а больше, конечно, школьницам, встреча с талантливой ремесленницей, которую организовала библиотека микрорайона «Молодежный», – это настоящий подарок. Весенний, в стиле хэнд-мейд. Действительно, «Щедра талантами родная сторона».Многодетная мама Варвара Можар легко находит общий язык с детьми. Она руководитель кружка в спортивно-техническом клубе «Старт». Ремесленница уверена, творить красоту может каждый. Было бы желание. А у нее самой – постоянное желание творить. Колье, заколки, различного рода бижутерия, игрушки, поздравительные сюрпризы, в общем, полет фантазии не ограничен.Кстати, школьники получили возможность не только познакомиться с Варварой Можар и ее творчеством, но и самим попробовать сотворить нечто красивое и уникальное. Мастер-класс был посвящен созданию пасхального магнита на холодильник.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ