В школах Мозырского района продолжается мониторинг организации детского питания

У повара Криничанской школьной столовой Альвиды Кузнецовой за плечами 40 лет стажа работы в сфере детского питания. А в рабочие дни у опытного специалиста нет свободных минут, зато есть масса удовольствия. Его доставляют ученики разных классов, которые не только положительно оценивают предлагаемые комплексы, но и зачастую просят добавки.

Судя по отзывам детей,ежедневный экзамен повара столовой в Криничанской школе сдают на «отлично». Куда сложнее сдать его представителям проверяющих групп, которые регулярно приезжают с мониторингом. Представители отдела образования и других ведомств райисполкома, а также санстанции пристальное внимание обращают как на качество еды, выполнение санитарно-диетических норм, так и на состояние самой столовой, наличие соответствующих документов у сотрудников, графики уборки, места хранения инвентаря.

Подобным мониторингам подвергается каждое без исключения учреждение образования Мозырского района. После введения практики регулярных проверок, отмечают специалисты, количество нарушений существенно уменьшилось. Поменялся и кадровый состав работников столовых. Результаты очевидны, но, как говорится, совершенству нет предела. И тема питания всегда будет оставаться одной из важнейших в портфеле общих школьных задач Мозырщины.