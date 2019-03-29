В Мозырском райисполкоме состоялся выездной прием граждан. Его провели начальник главного управления землеустройства Гомельского облисполкома Александр Васильевич Матарас и начальник главного управления юстиции Гомельского облисполкома Валентин Владимирович Макаревич.

Выездные приемы по личным вопросам, проводимые высокопоставленными чиновниками – форма работы, которая помогает выявлять проблемные моменты. Это как лакмусовая бумажка, с помощью которой можно оценить насколько качественно ведется работа с гражданами на местном уровне. В Мозыре приезд ответственных лиц облисполкома не вызвал большого ажиотажа. На прием записались несколько мозырян. В компетенции начальника главного управления юстиции Гомельского облисполкома Валентина Макаревича целый ряд правовых вопросов. Вопросы землеустройства, руководство, общий контроль за выполнением задач и функций, возложенных на управления землеустройства Мозырского райисполкома – это примерный круг полномочий начальника главного управления землеустройства Гомельского облисполкома Александра Матараса. Вместе с местным руководством службы Александр Васильевич вникал в спорные моменты и разбирался в нюансах каждого поступившего вопроса. Чтобы попасть на прием по личным вопросам нужно записаться заранее. Графики можно найти на сайте мозырского райисполкома.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ