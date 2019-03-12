В Калинковичском районе при пожаре в квартире погиб мужчина

Ближе к 5 часам утра 10 марта калинковичские спасатели получили тревожное сообщение – пожар в одной из квартир в деревне Липово.Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, на втором этаже панельного двухэтажного двухквартирного дома наблюдалось сильное задымление. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в жилой комнате, на кровати было обнаружено тело сильно обгоревшего мужчины. Впоследствии выяснилось – это хозяин, 1976 года рождения, проживал один. Пожар спасатели ликвидировали. Причина ЧП устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа.