В Калинковичах подвели итоги соревнования социально-экономического развития района за 2018 год. Такие мероприятия в регионах проводятся ежегодно. Оценивается работа производства и социальной сферы, определяются лучшие коллективы в своих отраслях. Мероприятие организовали в Калинковичском Центре досуга.

Подведение итогов социально-экономического развития Калинковичского района организовали как настоящий праздник. В фае центра досуга – выставка продукции. Стенды предприятий промышленности и, конечно, душистый хлеб, сыр, продукция молочного завода, Калинковичского мясокомбината. Кстати, калинковичские колбасы и сыры получили признание не только на местном уровне, но и на республиканском. В числе пяти предприятий Гомельщины их производители удостоенных республиканской премии «Лидер потребительского рынка — 2018».

В зале – аншлаг. Практически каждый присутствующий – в числе награждаемых. Прежде чем приступить к чествованию победителей, слова благодарности за труд высказал председатель Калинковичского районного исполнительного комитета Сергей Гвоздь. На сцену поднимались представители предприятий, организаций, учреждений города и района, которые достигли наилучших показателей по различным направлениям социально-экономического развития. Калинковичский ремонтно-механический завод,«Калинковичиторг», «Коммунальник». В числе победителей среди предприятий транспорта филиал № 13 открытого акционерного общества «Гомельоблавтотранс». Автопарк обслуживает пассажиров сразу двух районов, Калинковичского и Петриковского. А грузоперевозки осуществляет не только по Беларуси, но и по странам ближнего и дальнего зарубежья, среди которых даже Арабские Эмираты.

Среди строительных организаций в лидерах Управление капитального строительства. В 2018 году предприятием введено в эксплуатацию 20 тысяч квадратных метров жилья, из которых 6000 – многоэтажная жилая застройка.

Победителей главного районного соревнования десятки. Лидеры есть в каждой отрасли. Дипломы, денежные вознаграждения, занесение на Доску почета Калинковичского района. Свой подарок преподнесли победителям и творческие коллективы, организовавшие на сцене яркий праздничный концерт.

Лидия Потар, Олег Фицнер, ТКМ