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Рубрика: Новости

В Калинковичах почтили память погибшего при выполнении служебного долга милиционера Петра Пилипца

7 марта 2019, 20:35

У кладбища в агрогородке Домановичи днем 4 марта собрались представители руководства и личного состава Калинковичского РОВД, а также ветераны. В день профессионального праздника они не забывают о тех, кто погиб при исполнении служебного долга. Среди них – капитан милиции Петр Пилипец, для которого в июне 1991 года вызов на семейный скандал стал последним на службе и в жизни.Жизнь капитана милиции Пилипца оборвал взрыв газового баллона, случившийся во время пожара. Его дочери Марине в тот момент было всего 10 лет. Сегодня она уже – Марина Петровна. Достойный представитель семейной династии правоохранителей. Свою работу, как и отец, старается выполняться качественно и честно. Признается, что часто вспоминает детские годы, и до сих пор восхищается отцовской выдержкой, его обязательностью и умением быть верным данному слову.Петр Пилипец посмертно награжден орденом «За личное мужество». А в Калинковичском районном отделе внутренних дел сегодня продолжают чтить память погибших коллег. Традиции родственников и вдов на различные мероприятия – уже не один год. Здесь уверены, такая поддержка – дело офицерской чести.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ

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