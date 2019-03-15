В Калинковичах отметили юбилей Конституции вручением паспортов

В Калинковичах отметили юбилей Конституции. По случаю 25-летия основного закона страны жителям района, достигшим 16-летия, в торжественной обстановке вручили первый главный документ – паспорт.

В Калинковичах тожественная встреча, посвященная 25-летию конституции, была буквально пропитана патриотизмом и любовью к родной стране. Ей посвящали песни, вспоминали ее историю, заглядывали в будущее. Кульминацией мероприятия стала церемония вручения первых паспортов калинковичанам, которые достигли 16-тилетнего возраста. Первый и главный в их жизни документ в юбилей основного закона республики – такое событие точно запомнится.Молоды, энергичны, амбициозны. Они и есть будущее страны. Вручение первого главного документа, да еще в такой обстановке, накладывает определенную ответственность, и эти ребята постараются оправдать оказанное доверие.

Помимо паспорта в качестве памятных подарков ребята получили основной закон и памятный сувенир от Президента Александра Лукашенко – книгу «Я гражданин Республики Беларусь».

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ