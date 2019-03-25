В эколого-культурном центре отметили Всемирный день водных ресурсов

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный День водных ресурсов. С такой же регулярностью этот праздник отмечают и в Эколого-культурном центре, который расположен в агрогородке Козенки. Сам центр был построен в 2004. А в 2014 году здесь появилась экспозиция, посвященная водным ресурсам Мозырщины. Ее негласно называют Музеем воды. Значение воды во Вселенной и в жизни человека, история развития водных коммуникаций, водоемы района и, конечно, красавица Припять, растительный и животный мир. Экспозиция занимает три выставочных зала. Казалось бы, чего мы не знаем о воде? Но в музее есть чему удивиться. В День воды здесь побывали ребята из Козенской школы.

Вещество без цвета и запаха гораздо сложнее, чем мы о нем думаем.Вода имеет память и даже реагирует на звуки. В музее представлены фотографии молекул воды после прослушивания классической музыки и тяжелого рока. Мероприятие провели совместно с инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. После того, как ребята познакомились с экспозицией, они могли пообщались с экологами. Юрий Зборовский, начальник инспекции рассказал о Мозырских родниках, а так же о том, что может сделать каждый человек, чтобы сберечь самый ценный природный ресурс.

Лидия Потап, Юрий Горобец. ТКМ