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Рубрика: Новости

В центре внимания — пожилые, одинокие, люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи. Смотровые комиссии продолжают работу. Репортаж из Калинковичского района.

1 марта 2019, 20:23

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