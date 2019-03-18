В 2018 году в Мозырском районе аннулировано 153 разрешения на временное и постоянное проживание в Беларуси

За прошедший год отделом внутренних дел в Мозырском районе аннулировано 153 разрешения на временное и постоянное проживание в Беларуси. 19 иностранцев высланы за пределы страны. О причинах и следствиях рассказывает специалист отдела по гражданству и миграции Мозырского РОВД.

Проживая на территории чужой страны, соблюдайте ее законы! Об этом иностранным гражданам и лицам без гражданства напоминают в милиции. Только за прошедший год отделом по гражданству и миграции Мозырского РОВД аннулировано 153 разрешения на временное и постоянное проживание в Беларуси. 19 иностранцев высланы за пределы страны. Суровые меры принимаются ко всем, кто в течение одного календарного года в поле зрения правоохранителей попадает пять и более раз.

В «черный» список отдела по гражданству и миграции могут попасть и безработные обладатели вида на жительство.

Напоминаем, что сегодня отделение по гражданству и миграции Мозырского РОВД работает по новому адресу: ул. Котловца, 7.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ