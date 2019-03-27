Уроки безопасного поведения на дороге во время школьных каникул

Безопасность детей – задача первостепенная. Особенно это касается поведения на дороге. В дни весенних каникул Госавтоинспекция активизировала работу по пропаганде. Полезная встреча состоялась в школе №5

Знания правил дорожного движения сегодня – базовая необходимость. Важнее интегралов, логарифмов и пунктуации. Поэтому уроки безопасного поведения на дороге стали уже традицией. Особенно хорошо они усваиваются, если в качестве наставника выступает человек, четко знающий, что на дороге хорошо и что такое плохо. Старший инспектор отдела ГАИ Мозырского РОВД Дмитрий Деркач в дни весенних каникул посетил 5 школу. В преддверье проведения республиканской акции «Будь примером своему ребенку» вместе с активистом районной организации РОО «Белая Русь» Николаем Глебовым здесь провели профилактическую беседу.Важность таких простых уроков вне сомнений. Об этом должен помнить каждый родитель.Детям продемонстрировали еще один вариант безопасного нахождения в машине. Вот такое удерживающее устройство – хорошая альтернатива автокреслам. Ребятам показали, как правильно пристегиваться в автомобиле. Кроме того, дети смогли посидеть за рулем спецтранспорта и рассказать все усвоенные правила дорожного движения прямо в громкоговоритель, установленный в автомобиле ГАИ.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ

.