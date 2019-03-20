Улыбнись! 20 марта отмечают Всемирный день здоровья полости рта

20 марта отмечают Всемирный день здоровья полости рта. Еще этот день называют днем здоровой улыбки. Которой, кстати, похвастаться может далеко не каждый. По статистике около 98% людей в мире страдают воспалительными заболеваниями тканей пародонта, заболеваемость кариесом составляет почти 100%. Можно ли повлиять на цифры? Что могут предложить мозырские стоматологи? Смотрите в нашем следующем сюжете.

Говорят улыбка – это лучший макияж и самый простой способ изменить свою внешность к лучшему. Правда, не каждый может похвастаться красивой, а, главное, здоровой улыбкой. Мозырские стоматологи по опыту знают, в этом плане здоровых практически нет. Есть необследованные, то есть те, кто откладывает визит к стоматологу до последнего.Два посещения в год, плюс качественная гигиена каждый день. Эльдар Рашидович Галиакберов, врач-стоматолог-хирург Мозырской стоматологической поликлиники, демонстрирует разнообразие средств по уходу за полостью рта. Сориентироваться во всем этом многообразии может помочь стоматолог. Но на сегодняшний день только щетки и пасты недостаточно. В арсенале, как минимум, должны присутствовать еще зубная нить и ополаскиватель. Хороший результат дает и профессиональная гигиена.Доктор отмечает, далеко не каждый владеет и правильной техникой чистки зубов.Профессионалу достаточно заглянуть к вам в рот, чтобы понять, где вы делаете ошибки. Сегодня стоматология развивается довольно стремительно. Мозырская поликлиника оснащена высокотехнологичным оборудованием, обеспечена квалифицированными кадрами. На вооружении — современные материалы как для лечения, так и для протезирования, осваиваются новые методики. Популярность набирает имплантация зубов. Все для того, чтобы вы улыбались широко и с удовольствием.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ