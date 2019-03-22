«Тысяча идей для бизнеса». Круглый стол с молодежью

Перспективные учащиеся Мозырского областного лицея встретились с бизнес-леди и руководителем ансамбля «Полескаязорачка» Еленой Руденко. В рамках круглого стола обсудили «Тысячу идей для бизнеса».

«Тысяча идей для бизнеса». Так звучала тема круглого стола, который объединил перспективную молодежь – учащихся Мозырского областного лицея, — и представительниц районной организации Белорусского Союза женщин. Возможно, тысячу бизнес-правил и стратегий за время мероприятия и не озвучили. Но лектор – известная в Мозыре предпринимательница и художественный руководитель ансамбля «Палескаязорачка» Елена Руденко, несколько важных уроков старшеклассникам дала.

Ансамблю «Палескаязорачка» — больше тридцати лет. Воспитанники Елены Петровны известны далеко за пределами нашей страны. Новые номера, качественные костюмы, зарубежные поездки. Чтобы поддерживать достойный уровень, безусловно, необходимы финансовые вложения. Чуть больше десяти лет назад творческая личность Елена Руденко приняла важное решение, и открыла небольшой бизнес – мини-отель. И сегодня это помогает ансамблю дальше расти и развиваться. Историю бизнес-леди с удовольствием слушали подростки.

Теплая атмосфера, душевный разговор и ответы на любые интересующие вопросы. Такие внеклассные занятия, признаются лицеисты, вызывают максимальный интерес.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ