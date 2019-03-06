Три «сочных дворика» для малышей появятся в Мозыре

Брэнд «Сочный» установит 27 игровых комплексов в региональных городах страны. 3 из них планируется разместить в Мозыре. Одна из площадок будет установлена в городском парке, еще две – в жилых дворах. Исходя из предложений жителей города, их выберет оргкомитетом.

В этом году в Мозыре появится три дополнительных игровых комплекса. Брэнд «Сочный» продолжает радовать маленьких жителей страны. В прошедшем году кампания взяла на себя расходы по покупке и установке 45 детских игровых площадок. 27 игровых комплексов будет установлено в региональных городах Беларуси в 2019. Три из них планируют поставить в Мозыре. Одну из площадок разместят в городском парке, еще две – в жилых дворах, которые, исходя из предложений жителей города, будут выбраны оргкомитетом.Чтобы ваш двор принял участие в конкурсе, необходимо оставить заявку на сайт сочныйдворик.бел с 20 февраля по 20 марта 2019 года включительно. Заявки принимаются в свободной форме (рисунок, фотография, репортаж, рассказ, видео, снятое на телефон, даже флэшмоб всем двором). C 20 марта по 30 апреля представители бренда «Сочный» вместе с городскими властями выберут два двора, где установят игровые комплексы. Итоги конкурса будут опубликованы 30 апреля на сайте сочныйдворик.бел. «Сочные дворики» открываются в Беларуси с 2017 года.