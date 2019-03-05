Торжественное собрание, посвященное Дню милиции

Номер 102 сегодня хорошо знает каждый житель страны. И ровно 102 года со дня создания белорусской милиции накануне отмечали правоохранители. Торжественное мероприятие – хороший повод подвести итоги профессионального года.

Профессиональный праздник – всегда отличный повод подвести итоги рабочего года, сказать теплые слова коллегам и ветеранам, вручить заслуженные награды. 4 марта, в День белорусской милиции, во Дворце культуры «Строитель» собрались представители правоохранительного блока Мозырщины, военнослужащие, почетные гости.В 2019-м белорусская милиция отмечает 102-й день рождения. Символичная дата, ведь именно номер 102 набирают люди, которые нуждаются в поддержке, помощи или защите милиционеров. По сложившейся традиции на торжественном собрании вручены очередные специальные звания. Лучшим представителям личного состава – грамоты, благодарности и памятные медали «К 100-летию белорусской милиции». За воспитание сыновей благодарности от Министра внутренних дел вручены родителям мозырских милиционеров. После официальной торжественной церемонии собравшиеся еще раз обменялись поздравлениями и пожеланиями… и вернулись на рабочие места, чтобы оперативная обстановка в зоне обслуживания оставалась стабильной и контролируемой.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ