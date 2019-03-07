Сюрприз от ГАИ.Мозырские госавтоинспекторы в преддверии 8 Марта провели рейд по выявлению автоледи

Накануне 8 марта мозырских автоледи, которые оказались в нужное время и в нужном месте, ждал необычный, но весьма приятный сюрприз. Какой именно? В нашем репортаже. Мозырские госавтоинспекторы в преддверии 8 марта провели рейд по выявлению автоледи. Женщина за рулем – повод, чтобы остановить машину. Самые обаятельные и привлекательные вначале тревожно протягивают документы, а буквально через пару минут расплываются в улыбке.

Солнце по-весеннему обогревает, поздравительная акция тоже согревала мозырянок, которые оказались в нужное время и в нужном месте. В ответ тоже позитив – благодарности и поздравления. Настоящий круговорот положительной энергии.

Автоледи с опытом, начинающие водители и даже маленькие симпатичные пассажиры. Милый тряпичный ангел в подарок – своеобразный дорожный оберег. Небольшой автоаксессуар тоже лишним не будет. Хороша начинка – соответствующая и обвертка. Все в стильном пакетике. Инициатором поздравительной акции выступила страховая компания «КЕНТАВР». Мозырский отдел ГАИ ее охотно поддержал.

Кстати, по наблюдениям госавтоинспекторов, в нынешних дорожных реалиях анекдоты про женщин за рулем утратили актуальность. Представительницы прекрасного пола зачастую прекрасные водители, и в манере вождения, и в плане соблюдения ПДД.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ