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Рубрика: Cпорт

Студент Мозырского государственное педагогического университета Иван Лукашевич — двукратный обладатель «Гран-при» по лёгкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями

14 марта 2019, 20:41

Конец зимы принёс радостную весть с легкоатлетических арен мира, а именно победы студента Мозырского государственного педагогического университета Ивана Лукашевича на состязании серии «Гран-при» по лёгкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями, которое проходило в ОАЭ.

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