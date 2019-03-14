Студент Мозырского государственное педагогического университета Иван Лукашевич — двукратный обладатель «Гран-при» по лёгкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями

Конец зимы принёс радостную весть с легкоатлетических арен мира, а именно победы студента Мозырского государственного педагогического университета Ивана Лукашевича на состязании серии «Гран-при» по лёгкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями, которое проходило в ОАЭ.