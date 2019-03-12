Спортинвентарь в Криничанскую школу от Министерства образования

Одна из самых больших сельских школ Мозырского района получила хороший подарок от Министерства образования. Спортивная база учреждения образования пополнилась новыми волейбольными и футбольными мячами, лыжами и теннисным столом.

Уроки физкультуры – одни из самых любимых в Криничанской школе. Да и кроме занятий по расписанию, ребята – от младшеклассников до взрослых, — постоянно стремятся в спортивный зал. Одно из самых популярных занятий – тренировки по волейболу. И теперь они будут проходить с новыми мячами.Подарок, о котором идет речь – новый спортивный инвентарь. Его передали от Министерства образования в рамках акции, поддерживающей сельские школы. 40 пар новеньких лыж с ботинками, волейбольные и баскетбольные мячи, а также теннисный стол и комплекты ракеток ученикам презентовали во время общешкольной линейки.Ярких примеров в белорусском спорте, когда уроженцы небольших деревень или райцентров становились чемпионами, достаточно. И Мозырщина – не исключение. Потому что здесь точно знают, спорт больших достижений очень часто начинается с маленького школьного спортзала.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ