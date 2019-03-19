Случаи возгорания сухой растительности все чаще фиксируется в Мозырском районе

В течение прошедшей недели участились случаи бесконтрольного

выжигания сухой растительности. По оперативным данным за последние дни силами МЧС республики ежесуточно ликвидируется около сотни возгораний в экосистемах. Спасатели Мозырского районного подразделения МЧС выезжали на тушение подобных возгораний в течение недели 12 раз.Ситуация усугубляется порывами сильного ветра, из-за которого очаги возгорания разрастаются с высокой скоростью. Для влияния на пожароопасную обстановку спасатели проводят многочисленные рейдовые мероприятия, во время которых напоминают людям о необходимости соблюдения норм пожарной безопасности.Если же вы стали очевидцем подобного возгорания, то не проходите мимо горящей травы, незамедлительно сообщайте о этом в дежурную службу МЧС по телефонам: 101 или 112