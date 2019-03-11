Скучать некогда! Семья Дикаревых, Килиманджаро и фудблог

В Мозыре теперь живет покоритель одной из самых высоких вершин мира – горы Килиманджаро. Ведущий инженер Мозырского нефтеперерабатывающего завода Сергей Дикарев вернулся из экспедиции под руководством своего тезки – российского космонавта Сергей Рязанцева. И поделился впечатлениями со съемочной группой нашего телеканала.

С флагом Беларуси и Мозырского НПЗ – на высочайшую гору Африки. Сергей Дикарев — инженер нефтеперерабатывающего завода, фотограф и просто очень увлеченный жизнью человек, — в феврале покорил новую вершину. В прямом и переносном смыслах. В составе экспедиции под руководством своего тезки – российского летчика-космонавта Сергея Рязанского, — мозырянин поднялся на четвертую из семи вершин мира – гору Килиманджаро. Для того, чтобы прийти к цели, 42-летний заводчанин принял участие в первом международном марафоне «Тренировка с космонавтом». В течение двух месяцев он выполнял различные задания, в основном, спортивные, и выкладывал результаты на личной страничке в Инстаграме.Марафон, победу в котором одержал мозырянин, длился восемь недель. В нем участвовали сотни человек из нескольких стран. Хэштег#тренировкискосмонавтом Сергей Дикарев писал руками и ногами, на плакатах, на пляже, на снегу, на скалах, на спутниковых картах и даже на своих предплечьях. При этом бегал при любой погоде, качал пресс, приседал, не пропускал тренажерный зал. И сумел привлечь к проекту еще больше 30-ти друзей, выполнявших задания в его пользу. Сегодня признается, это было сложно. 5 февраля пришло радостное известие о победе мозырянина в марафоне. А уже утром 18 февраля группа достигла наивысшей очки Килиманжаро. Прийти к поставленной цели Сергею Дикареву во многом помогла поддержка любящей жены. Верный друг и соратник Марина всегда – рядом с мужем. Супруги вместе тренируются, совместно пришли к вегетарианству и желанию вести здоровый образ жизни. Недавний, свежий и яркий, семейный проект – фудблог в Инстаграме. Покоритель Килиманджаро делает для него фотографии вкусных и полезных блюд, приготовленных женой.Блюда, представленные в фудблоге Дикаревых, запросто украсят как повседневный, так и праздничный стол. При этом в каждом из них – максимальное сочетание интересного вкуса и пользы для здоровья.

Новая цель Сергей Дикарева – в свои 42 года пробежать марафон в 42 километра. Он уже начал готовиться к забегу, который пройдет в Санкт-Петербурге. Вместе с ним 10-километровую дистанцию побежит и жена Марина.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ