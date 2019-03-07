С праздником, милые женщины! Щедрые комплименты от мужчин

Уже завтра 8 марта. Праздник со своей историей, историей борьбы за гендерное равноправие. Правда, сегодня Международный женский день воспринимается как торжество весны и красоты. Это повод для мужчин поблагодарить своих дам, сказать спасибо за все, в первую очередь, за то, что они есть. А поздравление рекомендуется щедро приправить комплиментами. Это тот случай, когда меру соблюдать не нужно.