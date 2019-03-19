С 18 по 22 марта в Мозырском районе проходит ежегодная акция «Белая ромашка», посвящённая Всемирному дню борьбы с туберкулезом

«Белая ромашка» – акция традиционная. В ее рамках сотрудниками тубдиспансера проводитсяразъяснительная работа по вопросам профилактики туберкулеза на предприятиях и организациях, а также в учебных заведениях. В пятницу на территории Козенского

фельдшерско акушерского пункта с 9 до 13 будет работать передвижной рентгенаппарат «Пульмоэкспресс». Все интересующие вас вопросы по диагностике, лечению и

профилактике туберкулеза Вы можете задать заведующему Мозырским межрайонным противотуберкулезным диспансером Чернышовой Ольге Игоревне в ходе прямой телефонной

линии. Она состоится 21 марта с 9 до 12 по тел. 24-68-86