«Белая ромашка» – акция традиционная. В ее рамках сотрудниками тубдиспансера проводитсяразъяснительная работа по вопросам профилактики туберкулеза на предприятиях и организациях, а также в учебных заведениях. В пятницу на территории Козенского
фельдшерско акушерского пункта с 9 до 13 будет работать передвижной рентгенаппарат «Пульмоэкспресс». Все интересующие вас вопросы по диагностике, лечению и
профилактике туберкулеза Вы можете задать заведующему Мозырским межрайонным противотуберкулезным диспансером Чернышовой Ольге Игоревне в ходе прямой телефонной
линии. Она состоится 21 марта с 9 до 12 по тел. 24-68-86
Рубрика: Новости
С 18 по 22 марта в Мозырском районе проходит ежегодная акция «Белая ромашка», посвящённая Всемирному дню борьбы с туберкулезом
19 марта 2019, 21:47
«Белая ромашка» – акция традиционная. В ее рамках сотрудниками тубдиспансера проводитсяразъяснительная работа по вопросам профилактики туберкулеза на предприятиях и организациях, а также в учебных заведениях. В пятницу на территории Козенского
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