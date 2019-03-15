Пятидневные майские каникулы

Кажется, совсем недавно мы отмечали Новый год. После как-то очень быстро в календаре ушло 8 марта, минуя и 23 февраля, и Рождество, и день влюбленных. Не так-то много дней осталось и до майских праздников. Их белорусы будут отмечать каникулами.

Согласно постановлению Совета Министров Беларуси от 15 декабря 2018 года в мае белорусы будут отдыхать целых 5 дней, но при этом отдельные из них придется отрабатывать. Так, рабочей станет суббота, 4 мая, в этот день мы будем трудиться за понедельник, 6 мая. А также суббота 11 мая – отрабатываем за среду 8 мая. Таким образом, днями отдыха у белорусов будут 5, 6, 7, 8 и 9 мая.