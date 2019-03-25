Профессиональный праздник отметили работники сферы ЖКХ и бытового обслуживания

24 марта профессиональный праздник отметили работники сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Лучших сотрудников отрасли отметили и наградили во время торжественного собрания в Городском Дворце культуры.

Лучших сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания наградили во время торжественного собрания в Городском Дворце культуры. Свой профессиональный праздник отметили более двух тысяч мозырян. Поздравить представителей всех 22- структурных подразделений «Мозырскогорайжилкомхоза» и районного комбината бытового обслуживания пришли почетные гости. В том числе, представители местной вертикали.Работа коммунальных служб у всех на виду. 2018-й год был для них годом напряженной, но успешной работы. На содержание ЖКХ Мозыря в 2018 было направлено 17 миллионов рублей бюджетных средств. Всего за прошлый год предприятием выполнено работ более чем на 53 миллиона рублей. После капитального ремонта введено 42 тысячи квадратных метров площади в 28-ми жилых домах, отремонтировано 120 подъездов. Впервые за долгие годы произведена замена 44 лифтов в 23 жилых домах. И это только малая часть выполненных работ.Коммунальники первыми выходят на борьбу с обильными снегопадами, а весной расчищают дороги от песка. Активно действуют во время субботников, занимаются озеленением и украшают городские клумбы. Аварийно-техническая служба, цеха водопроводно-канализационного теплового хозяйства, сортировочная станция, участок «Горсвет», строительный и транспортные цеха, энерготехнический участок, расчетно-справочный центр. Организовать многопрофильный, доступный и при этом качественный сервис – задача не простая. Но на предприятии с ней справляются.Благодарности за плодотворный труд на торжественном мероприятии удостоились более десятки человек. В присутствии родных, коллег и друзей, один за другим они поднимались на сцену под гром аплодисментов. Но для большинства сотрудников «Мозырскогорайжилкомхоза» важнее, чем грамоты, довольные улыбки горожан и отсутствие жалоб.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ