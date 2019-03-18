Прием по личным вопросам в Мозыре провел заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Борис Николаевич Андросюк

Жизнь и проблемы регионов из первых уст. Прием по личным вопросам в исполкоме провел заместитель министра здравоохранения Республики БеларусьБорис Николаевич Андросюк.

Анастасия Фисюк – новоиспеченный врач, родом из Наровли. В 2018 закончила Гомельский медуниверситет, училась на «бюджете». В настоящее время проходит интернатуру в Мозырской детской больнице, с коллективом сработалась. А вот по распределению попала в Ельск. Суть ее обращения – пожелание остаться на отработку в Мозыре.Надо отметить, местная администрация совсем не против, да и вакансии педиатров есть. Правда, для того, чтобы изменить решение о распределении, нужны объективные причины. Ими могут быть: замужество, рождение ребенка, наличие родственников, которые нуждаются в уходе и т.д. Иначе придется отработать по месту распределения. Борис Андросюк объяснил, кадры распределяют с учетом острой необходимости.

Николай Селюк пришел не для того, чтобы жаловаться. Напротив, пришел поблагодарить медиков за чуткость. Его история – история болезни. Проходил лечение в отделении неврологии. Благодаря оперативности и профессионализму медиков, удалось избежать тяжелых последствий подступающего недуга.

Нина Смыковская в своем обращении подняла вопрос, актуальный не только для Мозырщины. Борис Андросюк заверил, вопрос сейчас решается на уровне руководства аптечных сетей. Но на техническое перевооружение нужно время.Прием не выявил каких-то неразрешимых вопросов, жалоб тоже не было. По мнению Бориса Андросюка, их отсутствие – показатель работы местной администрации.Кроме приема по личным вопросам заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк побывал в Мозырской больнице, оценил техническое оснащение и посмотрел на работу недавно установленного оборудования.

Лидия Потар, Юрий Горобец, Вячеслав Приписнов. ТКМ