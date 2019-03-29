Прокурор Гомельской области Виктор Морозов и председатель комитета госконтроля по Гомельской области Александр Атрощенко провели прием граждан в Калинковичах. Какие вопросы волнуют население, и реально ли получить помощь при обращении на прием, смотрите в следующем сюжете.

Совместный прием граждан в Калинковичах провели прокурор Гомельской области Виктор Морозов и председатель комитета госконтроля по Гомельской области Александр Атрощенко. На встречу с высокопоставленными лицами жители р айона пришли с

Возможность получить ответы на злободневные вопросы у каждого желающего была, в том числе, и по телефону. Затрагивали темы как личные, так и общественные.Практика совместных приемов прокурора и председателя Госконтроля в Гомельской области введена давно. Возможностью получить компетентные ответы на свои вопросы уже получили жители областного центра и Житковичей. Сейчас – это Калинковичский район. На очереди – другие крупные райцентры.Единственно правильным методом решения вопросов от населения специалисты считают индивидуальный подход и детальное изучение каждый ситуации.

Стоит отметить, на совместный прием записало всего четыре жителя Калинковичского района. Небольшое количество вопросов — результат системной работы, которая ведется с обращениями граждан.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ