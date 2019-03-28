Председатель Гомельского областного исполнительного комитета посетил ОАО «Мозырьсоль»

Мозырь посетил председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник. Первым в плане работы было посещение ОАО «Мозырьсоль». Владимир Андреевич прошел по цехам, ознакомился с экономическими показателями, а также пообщался с сотрудниками предприятия.

В рамках рабочего визита на Мозырщину председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник посетил ОАО «Мозырьсоль». Ассортимент выпускаемой продукции, экономические показатели, результаты модернизации, планы, проблемы и перспективы. Вместе с руководством предприятия Владимир Андреевич прошел по цехам. Своими глазами отследил практически весь путь белого золота Полесья от выпаривания до упаковки и отгрузки. Мозырьсоль занимает ключевые позиции среди производителей вакуум-выварочной соли.В ассортименте выпускаемой продукции более 60 позиций, география экспорта –

19 стран дальнего и ближнего зарубежья. Собственное сырье гарантирует постоянную загрузку. Проводимая модернизация производства делает процесс менее затратным, продукцию –

более качественной. Недавно «Мозырьсоль» сменило лидера. Сегодня руководителем предприятия является Артур Галимов. Предприятие работает с полной загрузкой.В программе визита была запланирована встреча с трудовым коллективом. В зале предприятия собралось около 200 человек. Вопросы, звучавшие от солевиков, касались проблем разного уровня. Условия кредитования молодых семей для приобретения жилья, пенсионный возраст. Задали председателю и вопрос, который волнуют всех мозырян, касался он реконструкции бассейна.Председатель облисполкома ответил, бассейн, несмотря ни на что приведут в порядок. Как и ряд других важных объектов. Кроме этих объектов есть и другие планы по преображению города. Мозырь оказался в списке 11 городов, которые планируют развивать ускоренными темпами.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ