Праздник на бульваре Юности. Участие в конкурсе «Сочный дворик»

Настоящий праздник организовали жители нескольких домов на бульваре Юности, чтобы побороться за право обладания новенькой детской площадкой. Дело в том, что совсем недавно брэнд «Сочный» объявил о конкурсе среди дворов, наградой в котором станет установка детского городка. Участникам необходимо прислать заявки в любой форме: в форме рисунка, фотографий, репортажа. Жители бульвара Юности решили не только порадовать жюри позитивным видео, но и порадоваться сами.

Наш двор самый сочный и самый достойный. Именно так считают жители домов 125 и 125а, 127 и 129 по бульвару Юности. Узнав о том, что брэнд «Сочный» проводит конкурс среди дворов, победа в котором гарантирует установку новенькой детской площадки, председатели этих домов решили, во чтобы то ни стало, попытать счастья и отправить заявку на участие в конкурсе. И не просто заявку, а снять целый ролик.

Кстати, дома-участники акции находятся прямо у школы, и ,кроме местных детишек, на них транзитом резвится вся проходящая детвора. Площадки просто не выдерживают нагрузки. Над решением поучаствовать в акции думали не долго. Но готовились тщательно.

Инициативу поддержали школьные активисты. В итоге задумка обросла идеями и вылилась в настоящий праздник. Призывная музыка, яркие воздушные шары и угощения и уже через несколько минут на площадке было полно местной детворы.

Ребята с удовольствием выполняли задания. И, наконец, собрали заветное слово. Наградой стало хорошее настроение, а еще полезные угощения в кафе «Витаминка». Таким образом, и местные жители приняли участие в конкурсе «Сочный дворик», который уже несколько лет проводит брэнд «Сочный». В этом году по всей стране кампания установит 27 игровых комплексов. 3 из них планируется разместить в Мозыре. Известно, что одна площадка будет поставлена в парке, еще две — в жилых дворах. В каких именно, выберет жюри. Маленькие жители этих домов уже загадали свое заветное желание.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ