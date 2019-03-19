Персональная выставка фотографа Владимира Воробья экспонируется в выставочном зале

Он умеет останавливать мгновенья, у него тонкий художественный вкус и много-много терпения. Он настоящий художник, который видит мир через призму фотоаппарата. Съемочная группа «Телеканала «Мозырь» побывала на персональной выставке Владимира Воробья. Она сейчас экспонируется в выставочном зале.

Владимир Воробей – человек, который постоянно в движение. Замирают только кадры на его фото. Приверженец литовской школы фотографии, он может часами, неделями и даже месяцами искать удачный ракурс, за десятки километров возвращаться за ним и еще ждать. Ждать тени, солнца, света, гармонии. Его работы можно назвать идеальными: и по композиции, и по сюжету, и по глубине кадра. У него нет работ без смысла. В кадре говорит даже старое дерево, каждая травинка и каждый солнечный луч. А если в кадре появляется человек, то вместе с ним приходит гамма эмоций. Добрый прищур стариков. Беззубые искренние улыбки детей. Усталый взгляд женщины. А среди десятков фото есть две работы – портреты друзей, коллег, соратников – Николая Дуброва и Николая Пушкаря. Свою персональную выставку Владимир Михайлович посвятил талантливому художнику и талантливому керамисту.

Говорят, что фотография – это маленькая жизнь. Владимир Михайлович проживает ее сам многократно, он дарит чудные моменты своих наблюдений и нам. В его работах нет фотошопа, нет подкрученного цвета, зато много искренности и действительно красивых, одновременно скромных и ярких зарисовок и душевных портретов. Выставка «Край палешукоў» о нас и о том, что нас окружает, о том, чего мы порой не замечаем и от чего постоянно спешим. Владимир Михайлович признался – у каждой из работ своя история, свое рождение. Говорит, они все одинаково для него любимые, ведь сняты они с душой. Еще месяц экспозиция будет представлена в выставочном зале. Кстати, на счету автора более 50 выставок, в том числе и в странах ближнего зарубежья. Некоторые фотографии на мозырском выставке зритель увидит впервые.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ