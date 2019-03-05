Паводковая ситуация на Гомельщине далека от критичной Мониторинг уровня воды в реках ведется круглосуточно.

Припять уже проснулась после зимней спячки. Под воздействием плюсовой температуры ледяное покрывало практически растаяло. По данным на 10 часов утра 5 марта по гидрологическому посту «Мозырь» зафиксирован уровень воды 243 сантиметра над нулем графика поста. Всего лишь за сутки речка стала ниже на 6 сантиметров. В целом, по прогнозам специалистов, глобальных подтоплений на территории области в сезоне 2019 быть не должно. Максимальный уровень воды в Мозыре прогнозируется в районе 350 сантиметров над нулевой отметкой, + 75 сантиметров. Все зависит от количества осадков. Мониторинг ведется круглосуточно. Службы экстренного реагирования готовы к любому развитию событий. На случай подтопления спасатели укомплектованы всем необходимым, алгоритм действий давно отработан.