Операция «Мотоциклист» в преддверии открытия мотосезона

Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Особое внимание будет привлечено к водителям двухколесного транспорта.

Мотосезон формально еще не начался, но как только пригрело весеннее солнце, и асфальт стал сухим, после зимней спячки на дороге появился двухколесный транспорт. И уже первые аварии. В январе-феврале текущего года на территории Гомельской области произошло 2 ДТП с участием мототранспорта, в которых 1 человек погиб и 1 получил травмы. Все происшествия совершены по вине самих мотоциклистов.В связи с этим с 14 марта 2019 года Госавтоинспекция на территории Гомельской области проводит профилактическое мероприятие «Мотоциклист», направленное на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей двухколесных транспортных средств.В рамках профилактических мероприятий предусмотрено проведение целевых профилактических мероприятий, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения при эксплуатации двухколесных транспортных средств, исключение из участия в дорожном движении мотоциклов, на которые не имеется документов, подтверждающих право собственности (пользования), собранных «кустарным способом», либо имеющих конструктивные изменения. Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей мотоциклов, мопедов и скутеров к неукоснительному соблюдению ПДД.