Очередная победа. Воспитанники Клуба юных пожарных вошли в тройку лидеров олимпиады для школьников по программированию «Технокубок»

3 марта 2019 года на площадках четырёх стран – России, Беларуси, Казахстана и Украины – прошёл очный заключительный этап олимпиады для школьников по программированию «Технокубок». В числе призеров и два мозырских школьника.

В финал заключительного этапа олимпиады для школьников по программированию «Технокубок» были приглашены 510 участников из России, Беларуси, Казахстана, Украины, Киргизии, Болгарии. Среди них были и мозыряне, причем наши школьники не только приняли участие, но и вошли в тройку лидеров. Егор Кучар и Станислав Дамасевич были награждены дипломами третьей степени. Олимпиада для школьников по программированию «Технокубок» дает право победителям и призерам соревнования получить льготы при поступлении во многие высшие учебные заведения России. Мозырский Клуб юных пожарных г. Мозырь, в котором и обучаются ребята, известен далеко за пределами Беларуси. Воспитанники Алексея Борунова, руководителя кружка спортивного программирования не раз одерживали победы наразличного рода соревнованиях, в том числе и международного уровня.