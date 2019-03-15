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Рубрика: Новости

Непотушенная сигарета могла стать причиной пожара на улице Студенческой

15 марта 2019, 19:03

14 марта мозырским спасателям поступило сообщение о пожаре в доме по улице Студенческая. Когда прибыли первые подразделения МЧС, из окон квартиры на пятом этаже шел дым. Во время разведки спасатели обнаружили в одной из комнат на полу женщину. Ее вынесли на свежий воздух и передали врачам скорой помощи. С диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги» пострадавшая была госпитализирована в районную больницу. Пожар ликвидирован в считанные минуты. Устанавливаются причины. Одна из версий, ЧС спровоцировала непотушенная сигарета .

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