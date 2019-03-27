Нарушители закона, которые не оплачивают штрафы, могут попасть под арест. В Мозырском районном отделе Следственного комитета возбужден ряд уголовных дел.

Заплатите штрафы и спите спокойно, рекомендуют компетентные специалисты. Однако некоторые нарушители законодательства предпочитают надеяться на известное русское «авось». И… попадают под новые санкции, уже уголовного кодекса.

На погашение любого штрафа, как правило, отводится определенный срок. Если должник не рассчитался по закону, запускается процедура взыскания. Уголовное дело – крайняя мера. Среди тех, кого в ближайшее время ждут встречи со следователем, а затем – скамья подсудимых, есть уклонисты и водители, попавшиеся пьяными за рулем. Суммы штрафов, которые они не уплатили в установленный срок, разные. А вот следующее наказание – в виде ареста, — будет одинаковым.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ