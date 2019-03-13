На «Телеканал Мозырь» обратились жители улицы Пролетарская, которые обеспокоены тем, что единственное в их районе отделение «Беларусбанка» закрыли. Произошло это несколько месяцев назад. Местные жители активно обсуждают открытие на его месте магазина.

В мозырском филиале «Беларусбанка» информацию о продаже своего здания новому собственнику подтвердили. Большие площади, большие затраты, а банкиры – люди практичные, в убыток работать не будут. Поэтому и было принято такое решение. Однако и от своего слогана «Беларусбанк» – всегда рядом» ни в коем разе отказываться не собираются. На Пролетарской банку быть!

Здание продано мозырскому предпринимателю, который уже получил разрешение райисполкома на проведение проектно-изыскательных работ и реконструкцию под объект торговли. «Беларусбанк» в свою очередь у него возьмет в аренду несколько помещений. Здесь будут работать 2 кассы и 1 бизнес-место.