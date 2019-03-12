На ознакомительную экскурсию на Мозырский НПЗ приехали студенты Полоцкого университета

Очередная делегация посетила мозырский нефтеперерабаитываюий завод. Самая молодая и самая перспективная. На ознакомительную экскурсию приехали студенты Полоцкого университета.

Они преодолели почти 400 километров, в дороге провели 8 часов. Но для встречи с мечтой ни расстояние, ни время, ни снег с дождем не помеха. В гостях у мозырского нефтеперерабатывающего – потенциальные работники – студенты Полоцкого государственного университета. Впечатлений масса, ведь в университетских аудиториях – теория. А тут все можно увидеть своими глазами. А еще услышать. Вот такая своеобразная лекция с презентацией. Слайды – за окном автобуса. ЛК-6У№1, комплекс каталитического крекинга, резервуары. Специалисты завода рассказывают обо всем подробно. Общаются терминами. Гудрон, газойль, риформинг, алкилирование, пиролиз, дегидрирование – курс нефтехимии от практиков. На заводе такую форму работы с будущими потенциальными кадрами всячески поддерживают. Геннадий Тетерук, заместитель генерального директора, курирует, в том числе, и кадровые вопросы. У него кроме цифр, сколько заводчан вышли из стен полоцкого университета, в арсенале – мотивирующие примеры.

Нынешним студентам есть на кого равняться. Ребята интересуются, задают вопросы, обсуждают. Вполне возможно, через пару лет завод станет их первым рабочим местом.

Первокурсник Глеб уже весьма амбициозен, мотивирован и настроен на работу на Мозырском нефтперерабатывающем. Ориентир у него есть, примеров карьерного роста предостаточно и они убедительны. Кто знает, может быть, через пару десятков лет уже Глеб Денисович будет приглашать на завод студентов.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ