Очередная делегация посетила мозырский нефтеперерабаитываюий завод. Самая молодая и самая перспективная. На ознакомительную экскурсию приехали студенты Полоцкого университета.
Они преодолели почти 400 километров, в дороге провели 8 часов. Но для встречи с мечтой ни расстояние, ни время, ни снег с дождем не помеха. В гостях у мозырского нефтеперерабатывающего – потенциальные работники – студенты Полоцкого государственного университета. Впечатлений масса, ведь в университетских аудиториях – теория. А тут все можно увидеть своими глазами. А еще услышать. Вот такая своеобразная лекция с презентацией. Слайды – за окном автобуса. ЛК-6У№1, комплекс каталитического крекинга, резервуары. Специалисты завода рассказывают обо всем подробно. Общаются терминами. Гудрон, газойль, риформинг, алкилирование, пиролиз, дегидрирование – курс нефтехимии от практиков. На заводе такую форму работы с будущими потенциальными кадрами всячески поддерживают. Геннадий Тетерук, заместитель генерального директора, курирует, в том числе, и кадровые вопросы. У него кроме цифр, сколько заводчан вышли из стен полоцкого университета, в арсенале – мотивирующие примеры.
Нынешним студентам есть на кого равняться. Ребята интересуются, задают вопросы, обсуждают. Вполне возможно, через пару лет завод станет их первым рабочим местом.
Первокурсник Глеб уже весьма амбициозен, мотивирован и настроен на работу на Мозырском нефтперерабатывающем. Ориентир у него есть, примеров карьерного роста предостаточно и они убедительны. Кто знает, может быть, через пару десятков лет уже Глеб Денисович будет приглашать на завод студентов.
Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
На ознакомительную экскурсию на Мозырский НПЗ приехали студенты Полоцкого университета
Очередная делегация посетила мозырский нефтеперерабаитываюий завод. Самая молодая и самая перспективная. На ознакомительную экскурсию приехали студенты Полоцкого университета.
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