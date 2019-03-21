На Бульваре Юности строится храм в честь святого Сергия Радонежского, рабочие уже приступили к отделке куполов.

На Бульваре Юности строится храм в честь святого Сергия Радонежского. В настоящее время рабочие приступили к отделке куполов. О темпах, планах, а также о том, каким образом можно помочь в строительстве церкви наш следующий репортаж.

История этого храма началась еще в 2001 году. Тогда камень на месте будущей стройки освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. После было еще строительство вот этой небольшой церквушки и снос старого кинотеатра. А 6 лет назад, 8 октября 2013 года, был заложен первый камень в основание будущего храма. Строительство все эти годы велось с переменным успехом.

Стены есть, крыша вот-вот появится. Уже сегодня можно представить, как именно будет выглядеть храм. За основу архитекторами был взят проект Лельчицкой церкви. Площадь здания около 500 м.кв., высота – примерно 25 метров, рассчитано на 800 прихожан. Есть здесь и второй этаж. В планах разместить на нем воскресную школу. Говорить о сроках окончания строительства пока не берутся. Говорят, все будет зависеть от щедрости людей и милости Божьей. Кстати свою лепту может внести каждый мозырянин. Достаточно купить вот такую открытку.

Отец Геннадий называет храм по-настоящему народным.Строительство ведется исключительно на пожертвования. Храм преподобного Сергия Радонежского станет настоящим украшением района. Сейчас строители занимаются отделкой куполов. Золотыми маковками храм планируют увенчать уже к Пасхе.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ