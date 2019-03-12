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Рубрика: Новости

Мозырянка в Международный женский день стала заложницей обстоятельств, точнее ювелирного украшения.

12 марта 2019, 20:43

8 марта мозырские спасатели приехали к местной жительнице не для того, чтобы поздравить, хотя впоследствии без этого не обошлись, а чтобы помочь. Мозырянка оказалась в плену символичного ювелирного украшения. Из-за отека пальца женщина не могла самостоятельно снять обручальное кольцо. Работники МЧС распилили украшение специальным инструментом и освободили палец.

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