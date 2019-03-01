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Рубрика: Новости

Мозырский драмтеатр на суд зрителей вынес спектакль по пьесе чешского драматурга Карела Чапека «Мать». Премьера прошла при полном аншлаге.

1 марта 2019, 20:19

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