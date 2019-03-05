Мозырские оперативники задержали жителя Речицы, который перевозил из России крупную партию контрафактного алкоголя. Всего изъято почти полторы тысячи бутылок
Крупнейшее изъятие контрафактного алкоголя с начала года провели мозырские оперативники отделения по борьбе с экономической преступностью. Почти полторы тысячи
пол-литровых бутылок водки «Белуга» находились в багажнике «Газели», которую остановили недалеко от деревни Малые Автюки. Товар был расфасован в картонные ящики, на нем полностью отсутствовали акцизные марки. Управлял автомобилем 42-летний житель Речицы, хорошо известный правоохранителям. В его биографии более 50-ти привлечений по административным статьям. В том числе, за незаконный оборот спиртосодержащий продукции. По информации РОВД, жидкий груз направлялся из России в Мозырь. В настоящее время он изъят и направлен на экспертизу. Речичанину грозит конфискация товара и крупный штраф – вплоть до 2500 рублей.
Мозырские оперативники задержали жителя Речицы, который вез из России крупную партию контрафактного алкоголя
Мозырские оперативники задержали жителя Речицы, который перевозил из России крупную партию контрафактного алкоголя. Всего изъято почти полторы тысячи бутылок
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