Мозырская авиация совместно с МЧС перед наступлением пожароопасного сезона провела плановые ежегодные весенние учение

Этот вертолет МЧС вмещает до 18 человек. Но сейчас внутри – не больше десяти. Летчики-наблюдатели в воздух поднимаются совместно со спасателями. При первом подъеме высота – небольшая. Открывается дверь, выбрасывается специальный трос и мужчины в яркой оранжевой спецодежде начинают быстро спускаться вниз. В случае лесного пожара, экстренной реальной ситуации, именно скорость и слаженность действий всей команды станут решающими факторами.Тушение лесных пожаров авиационной техникой считается самым сложным видом полетного задания. Такие тренировки,накануне «горячего» лета, спасатели производят ежегодно. Количество воздушных рейсов в сезон за последние годы увеличилось. О себе дают знать засушливые погодные периоды и высокие классы пожарной опасности. За действиями десантников-пожарных следит Николай Тихонов 0 один их опытнейших специалистов в нашей стране. Спасению людей отдал больше 25-ти лет. На его счету – сотни пожаров и еще больше экстремальных спусков с вертолетов. Николай Григорьевич рассказывает, любой вылет на место ЧП сопряжен с опасностью. А значит, воздушный десант всегда должен быть в максимальной боевой готовности. До автоматизма действия отрабатываются именно во время таких учений.При пятом спуске десантники-пожарные должны не просто удачно приземлиться, но еще и потушить условное возгорание леса. С основной задачей учений – добиться слаженности экипажей в воздухе и расчетов, которые тушат лесные пожары на земле, — справились. К слову, под контролем Мозырского авиаотделения находятся лесной фонд и экосистемы всей Гомельской области. Уже этим летом планируется провести тестирование разработки Национальной академии наук — нового беспилотного летательного комплекса. Современная техника поможет успешно бороться с природными катаклизмами.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ