Мозырщина активно поддерживает масштабную экологическую кампанию, которая проводится в регионе

В Мозыре и районе в этом году будет высажено более 2,5 тыс. деревьев. Также мозырян ждет настоящий экоподарок, в создании которого они смогут лично поучаствовать. В парке культуры и отдыха «Победа» на месте бывшего детского городка «Сказка» появится аллея семейных деревьев. Это инициатива БРСМ. Женихам и невестам, которые официально хотят оформить свои отношения, предложат в честь создания семьи вначале посадить дерево, а уже после приступать к рождению сына, а лучше сыновей и дочерей, и строительству дома. Этой возможностью смогут воспользоваться не только брачующиеся, но и те, кто хочет таким экологичнымспособом отпраздновать рождение малыша или очередную памятную дату семейной жизни. Память личная, а польза для всех горожан. Планируется, что на семейной аллее будет высажено около 120 деревьев: это клены, дубы, липы.