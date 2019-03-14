Мозырь с визитом посетила делегация украинского города Черкассы. В ее составе городской голова, депутаты, представители бизнеса и руководители городских структур. В рамках посещения в районном исполнительном комитете состоялся форум «Мозырь –Черкассы-2019».

Делегация из украинского города Черкассы, в составе которой руководители городских структур, депутаты, представители бизнеса и непосредственно мэр города Анатолий Бондаренко, приехала в Мозырь, чтобы наладить тесное сотрудничество. В рамках визита в районном исполнительном комитете состоялся форум «Мозырь–Черкассы-2019». В нем, кроме гостей и представителей районной власти, участие приняли руководители крупнейших предприятий Мозырщины. В приветственном слове председатель райисполкома Елена Павлечко отметила, что оба города объединяют общие цели, главные из которых привлечение инвестиций, активизация сотрудничества, развитие торговых связей. В рамках форума гостей познакомили с экономическим потенциалом города. В докладе Елены Каленик, первого заместителя председателя исполкома, район в цифрах и суммах. От общего к частному. С интересом гости выслушали доклад об организации работы служб ЖКХ. Презентации выпускаемой продукции и важных инвестпроектов представили руководители основных экспортоориентированных предприятий. Мозырьсоль, ДСК, ДОК, Машиностроительный завод. Сегодня мозыряне могут предложить конкурентоспособные товары промышленности и качественные продукты питания. О том, что из себя представляют Черкассы в целом и с точки зрения экономики, рассказал мэр города Анатолий Бондаренко. Итогом форума стало подписание соглашения о сотрудничестве. В свою очередь украинской стороне тоже есть, что предложить мозырянам. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Гости посетили ряд промышленных предприятий Мозырщины. В числе первых – ОАО «Мозырьсоль». После радушного приема делегаты прошли по цехам и своими глазами посмотрели, как получают белое золото. Обо всех процессах, о реализации и о том, в какие страны отправляется мозырская соль, рассказал директор предприятия Артур Галимов. Побывали делегаты и святая святых завода – музее истории. За массой впечатлений не забыли и об основных целях своего визита. Мозырская сторона с не меньшим интересом отнеслась к новому партнёрству. Хотя назвать его совсем новым нельзя. Сотрудничество уже было налажено в сфере сельского хозяйства. Предоставленные аграриями Черкасс семена кукурузы проходили испытания на базе мозырской сортоиспытательной станции. Кроме ОАО «Мозырьсоль», гости посетили еще ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Среди них «Мозырские молочные продукты», «Партнер и К», Экс-база «Криничная», «Заря», Лесхоз и другие.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ