Делегация города Черкассы посетила Мозырь с деловым визитом. На протяжении нескольких дней представители украинского города, изучали экономический потенциал Мозырщины. Посещали предприятия и организации. Но, пожалуй, наибольший интерес у делегатов вызвал Мозырскийнефтеперерабватывающий завод.

Активизация сотрудничества и развитие торговых связей. Цель визита в Мозырь делегации из города Черкассы. Программа включала посещение нескольких предприятий промышленности и сельского хозяйства. Гости побывали на ОАО «Мозырьсоль», Мозырских молочных продуктах, «Партнер и К», Эксбазе «Криничная», «Заре», в лесхозе. Познакомились с производственной инфраструктурой ДК НПЗ, Мозырского коммунальника, посетили школу №16. Но, пожалуй, наибольший интерес украинской стороны был связан с нефтеперерабатывающим заводом. Побывав на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, гости еще раз убедились в том, что предприятие не стоит на месте. Модернизация не останавливается ни на день, в развитие вкладываются силы и значительные средства. И именно это дает возможность конкурировать с лучшими нефтеперерабатывающими предприятиями мира. Качественные продукты нефтехимии производства Мозырского НПЗ известны далеко за пределами нашей страны.Мозырь и Черкассы подписали соглашение о сотрудничестве. Планируется, что белорусская делегация вскоре отправится в Черкассы с ответным визитом.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ