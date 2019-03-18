Милиция устанавливает личность гражданина, который воспользовался чужой банковской карточкой

В продуктовом магазине, расположенном в переулке Березовый, неизвестный мужчина за свои покупки рассчитался чужой банковской карточкой. Теперь его ищет милиция. Заявление об утере карты накануне поступило в РОВД от мозырянки. Известно, что современные технологии помогают определить, кто, где и когда предпочитает безналичный расчет. Добросовестные люди случайно найденные карточки возвращают владельцу. Но некоторые надеются на криминальную удачу. И фактически оказываются причастны к совершению преступления. Если вам знаком мужчина, которого вы видите на своих экранах, просьба сообщить в милицию по телефонам 32-12-49 или +375-33-315-67-87. Конфиденциальность гарантируется.